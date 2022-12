Consumo responsable en diciembre

Con la llegada del mes de diciembre nos encontramos con compras excesivas.

La sociedad trata de tener árboles rodeados de cajas envueltas en papel de colores. Casas con pinturas nuevas y colmadas de lucecitas, mesas rebosantes de comidas. Aspirar a esto no es malo. Sin embargo, debemos tratar de tener presente que esta celebración se relaciona con el amor, generosidad y la familia. No permitamos que los valores positivos de esta época navideña se transformen en un tiempo materialista. Es importante educar frente a la felicidad material. Son los niños los que están más expuestos al consumo navideño por los spots publicitarios en todas partes sobre juguetes. Hagamos un esfuerzo por promover compras responsables. Organizar las listas de regalos, priorizar y presupuestar. En definitiva, familias más responsables y comprometidas, fortalecerán la sociedad con adultos con valores y principios. Ante estas fechas de fin de año, no practiques un consumismo irracional que al final puede provocar cansancio y dejar insatisfacción. Ojalá en esta época podamos agradecer y sentirnos afortunados de lo que tenemos y podemos hacer. Ojalá aspiremos a una sociedad que muestre más sentido común, más visión de justicia, equidad, de derechos humanos. Lastimosamente, es justamente en navidad donde es más evidente la desigualdad, inseguridad y la pobreza. En navidad se conmemora el nacimiento de un niño. Que fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre, porque no había lugar para la familia en un hospedaje. Una historia que promueve el amor, la abundancia del espíritu y no de las cosas materiales. * La autora es periodista.