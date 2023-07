Consejos para compra de vivienda

En la vida existen momentos en los cuales uno debe tomar decisiones o arriesgarse a hacer algo que le va a repercutir el resto de su vida, ya sea para bien o para mal.

Uno de esos momentos es la compra de una casa, apartamento o cualquier bien inmueble que será el lugar donde vivirá por el resto de sus años. Esto es así porque cuando una decide comprar una casa, no se considera como otro bien que puede tener un período de tiempo perecedero, sino más bien, sabemos que lo hacemos por lo regular para pasar el resto de la vida.

Lo primero que debemos hacer es conseguir la información del proveedor. Saber si el mismo es responsable, si cada vez que inicia un proyecto lo lleva a su fin, indagar si tienen muchas quejas o denuncias ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) o si por el contrario nadie lo conoce y es primera vez que va a construir.

Todas estas respuestas le ayudarán a saber si le conviene comprar a un determinado proveedor o no. Si es una compañía que es primera vez que va a realizar un proyecto, yo lo pensaría dos veces porque no tengo un punto de comparación con nada y podría no estar en el lugar indicado. Si ha construido y tiene una larga trayectoria en proyectos, revisaría las quejas o denuncias que tiene y vería si el mismo resuelve o es responsable con los consumidores al momento que presentan quejas dando respuesta satisfactoria, si es de esa manera vale la pena.

También es importante verificar los materiales que se usan en la construcción o por lo menos la estructura de las paredes, techos y pisos. Actualmente se está construyendo con mucho gypsum en las paredes, que son estructuras no tan resistentes que inclusive cuando se mojan se deterioran. Yo recomendaría que compren casas o apartamentos que por lo menos las paredes internas sean de cemento y bloque. No se coma el cuento de que ahora todo el mundo construye así, porque no es cierto. Existen en el mercado cantidad de promotores y constructores que continúan construyendo con cemento y bloque toda la estructura.

A lo mejor sea un poco más cara, pero uno compra casa para toda la vida y no para tener un problema más adelante.

Otra de las cosas que es importante que se revise es el contrato. Muchas de las cláusulas, por ser un contrato de adhesión, son desproporcionadas en contra del consumidor. Debe buscar ayuda de un abogado amigo para que verifique si las mismas son abusivas y deben ser cambiadas. En ocasiones el contrato tiene penalizaciones por incumplimiento para el comprador, que para el vendedor no

existen. Este tipo de cláusulas es ilegal y pueden ser declaradas nulas por ser abusivas, ante los Tribunales de Comercio.

Lo importante es que todos podemos realizar nuestros sueños, que entre los principales es tener una casa o apartamento, pero para hacerlo hay que tomar todas las precauciones del caso para no tener sinsabores que pueden quedar por el resto de nuestros días.

*Abogado y exadministrador de la ACODECO.