Conscientes del entorno

A ver, ¿quién aquí lee el pronóstico del clima antes de salir de casa? A menos que su trabajo lo requiera: marinos, agricultores, pilotos, agrónomos, entre otros; el común de los panameños se dejen llevar por su instinto, experiencia o creencias al momento de salir de casa.

Bien plasmó Mark Twain: “Es mejor leer el pronóstico del clima antes de orar por lluvia”. Las lluvias en nuestro país pueden ser muy leves, pero cada vez más vemos precipitaciones acompañadas con impetuosos vientos, y tormentas eléctricas que pueden retrasar nuestra llegada a cualquier lugar.

Ya los paraguas no son la barrera perfecta ante un clima que avisa, pero no perdona. Y aunque podemos decir que los pronósticos no son 100% imbatibles, y en ocasiones nos deja vestidos y alborotados, es mejor tomar las precauciones para evitar contratiempos o un desafortunado imprevisto.

Ojear el clima no te llevará mucho tiempo y puede ayudar a planificar mejor tu día, eso sí, siempre tomando en cuenta que las situaciones de las calles debido a la imprudencia de conductores y porque no decirlo avenidas anegadas, sin contar el lento flujo vehicular debido a la baja velocidad de los vehículos, puede ser una elemento a considerar.

Los pronósticos del clima en ámbitos como la construcción, jardinería y cualquier actividad que requiera estar al aire libre, requiere de la atención y darle el valor necesario.

* Periodista.