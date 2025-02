¿Cómo se construye la credibilidad?

Vivimos en una sociedad donde la credibilidad es una cualidad que no se le concede fácilmente a otro ser humano. Es común la frase “todos mientes”.

Diariamente debemos decidir a cuál embustero le creemos más, a medias verdades, esto no lleva a la pregunta: ¿Cómo se construye credibilidad?

Decía el revolucionario nicaragüense Augusto Sandino (1895-1934) que “el hombre que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura, merece ser oído, y no sólo ser oído sino también creído”, pero esta frase se puede diluir con el tiempo.

Para mucho el ser honesto conlleva sacrificios que no están dispuestos a pagar, en un mundo donde es más común mentir a costa de lo que sea, incluyendo elementos tan sagrados como la familia. La certeza del castigo social ha quedado en el olvido.

Ya nadie es juzgado, más bien exaltado y justificado cuando miente, porque “a veces son necesarias las mentiritas blancas. Debido a que con el tiempo el discurso puede cambiar no hay nada más sincero que los hechos, como afirmó en alguna ocasión el político español Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897) “A mí me convencen los argumentos o me convencen los hechos, cuando pasan por el crisol de la experiencia.”

* Periodista.