Cómo clasificar a un mundial de fútbol

Primero: Hay que divertirse en el partido, concentrarse como si fuese un “juego”.

Segundo: No agotarse durante el partido, practicando para jugar como si fuesen dos. En la biblia se nos dice: Si se te pide que camines una milla, camina dos.

Tercero: Si se tiene un equipo muy mental, de mucha estrategia, superior, hay que jugarle a lo absurdo, aunque se sepa jugar, implementando los balonazos, estilo de juego de “birria de barrio”, a asfíxialos y a no dejándolos desarrollar su juego. Si juega por tierra, jugarle por aire.

Cuarto: Si se tiene un equipo fuerte, hay que aparentar debilidad y si se es débil hay que hacer ver que se es fuerte.

Quinta: Hay que jugar con el tiempo, ralentizando las jugadas y anotando rápido. Una vez con ventaja, volver a ralentizar el partido.

Sexta: Pensar en todos los encuentros, sabiendo que se nos está dando seguimiento por los otros equipos. Por ello, una vez que se anota, no hay que demostrar todas las estrategias.

Séptima: Ante un equipo que se cierra atrás, hay que cerrarse atrás, también, y no hacerles el juego. Si ellos no salen, nosotros tampoco y ante la presión de la fanaticada, el más débil va a ceder y lo más probable es que sea el equipo contrario, el cual no esperaba que se le presentara esa situación y se le rompe, así, toda su estrategia previamente planificada.

Octava: Se deben tener planificadas cuatros estrategias para todo el partido, así como variantes dentro de las etapas del mismo, hay que ser precavidos. “Hombre precavido vale por dos”.

Novena: Hay que contar con un poeta dentro del cuerpo técnico, así como un joven que le guste mucho el futbol, para que sugieran jugadas, las que deben ser escuchadas

Décima: Hay que aceptar y aplicar jugadas absurdas, porque sólo los osados llegan a triunfar.

Undécima: Hay que relegar la mente a un segundo lugar porque ante su poder, siempre vence la imaginación.

Duodécima: No se debe pensar en el proceso de clasificación; hay que imaginar que ya se está clasificado. Porque le es más fácil clasificar al que ya ha clasificado, que a aquel que nunca lo ha logrado. * El autor es profesor de Historia.