Cómo clasificar a un mundial de fútbol

<b>Primero: </b>Hay que divertirse en el partido, concentrarse como si fuese un 'juego'. <b>Segundo: </b>No agotarse durante el partido, practicando para jugar como si fuesen dos. En la biblia se nos dice: Si se te pide que camines una milla, camina dos. <b>Tercero</b>: Si se tiene un equipo muy mental, de mucha estrategia, superior,<b> </b>hay que jugarle a lo absurdo, aunque se sepa jugar, implementando los balonazos, estilo de juego de 'birria de barrio', a asfíxialos y a no dejándolos desarrollar su juego. Si juega por tierra, jugarle por aire.<b>Cuarto: </b>Si se tiene un equipo fuerte, hay que aparentar debilidad y si se es débil hay que hacer ver que se es fuerte. <b>Quinta: </b>Hay que jugar con el tiempo, ralentizando las jugadas y anotando rápido. Una vez con ventaja, volver a ralentizar el partido. <b>Sexta: </b>Pensar en todos los encuentros, sabiendo que se nos está dando seguimiento por los otros equipos. Por ello, una vez que se anota, no hay que demostrar todas las estrategias.<b>Séptima: </b>Ante un equipo que se cierra atrás, hay que cerrarse atrás, también, y no hacerles el juego. Si ellos no salen, nosotros tampoco y ante la presión de la fanaticada, el más débil va a ceder y lo más probable es que sea el equipo contrario, el cual no esperaba que se le presentara esa situación y se le rompe, así, toda su estrategia previamente planificada. <b>Octava: </b>Se deben tener planificadas cuatros estrategias para todo el partido, así como variantes dentro de las etapas del mismo, hay que ser precavidos. 'Hombre precavido vale por dos'.<b>Novena: </b>Hay que contar con un poeta dentro del cuerpo técnico, así como un joven que le guste mucho el futbol, para que sugieran jugadas, las que deben ser escuchadas <b>Décima: </b>Hay que aceptar y aplicar jugadas absurdas, porque sólo los osados llegan a triunfar.<b>Undécima: </b>Hay que relegar la mente a un segundo lugar porque ante su poder, siempre vence la imaginación. <b>Duodécima</b>: No se debe pensar en el proceso de clasificación; hay que imaginar que ya se está clasificado. Porque le es más fácil clasificar al que ya ha clasificado, que a aquel que nunca lo ha logrado. * El autor es profesor de Historia.