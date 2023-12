Comisión de delitos o persecución judicial

Después de haber estado casi por más de un mes en medio de una gran cantidad de protestas que han afectado parte de la economía nacional, y por otro lado la posición de muchas personas que les tiene sin cuidado las pérdidas existentes, ya que al final del camino el contrato minero fue declarado inconstitucional y eso es lo importante, pareciera que están dispuestos a pagar las consecuencias o las mismas les tiene sin cuidado.

Lo que tenemos que revisar es si las manifestaciones se dieron dentro lo que nos indica nuestra Constitución Nacional. La Constitución prevé la forma en que los ciudadanos pueden manifestarse o protestar en las calles y lo primero que nos dice es que todos los habitantes tienen derecho a manifestarse pacíficamente y para fines lícitos, únicamente deben dar aviso a la autoridad administrativa local con anticipación de veinticuatro horas porque no están sujetas a permiso. Del mismo modo le da la facultad a la autoridad de prevenir y reprimir el ejercicio de ese derecho, cuando en la forma en que se ejerza ese derecho cause perturbación al tránsito, alteración del orden público o violación a los derechos de terceros.

Ahora bien, entendiendo este escenario descrito por la Constitución Política en el artículo 38, tratemos de recordar el sin número de acciones que se realizaron para ver si encuadran o no en ese ordenamiento jurídico. Pensemos en los cierres de calles que no permitieron por un mes que personas no pudieran asistir a sus trabajos, poniendo en peligro el derecho al trabajo. Verifiquemos la cantidad de personas que pudieron morir o que murieron (que no lo sabemos) por perder sus citas médicas o porque la ambulancia no pudo pasar para llegar al hospital, poniendo en riesgo el derecho a la vida y a la salud. Analicemos la cantidad de personas que no podían adquirir alimentos o que no se les permitió pasar alimentos a regiones apartadas, desabasteciendo todo un sector de la población, poniendo en peligro el derecho a la alimentación y a la salud. Recordemos la cantidad de bienes privados y locales comerciales que fueron vandalizados, vulnerando el derecho a la propiedad privada; y hagamos memoria también de todas las personas que quedaron atrapadas por días sin poder movilizarse, irrumpiendo en el derecho a la libertad y libre movilidad de todo ciudadano.

Al hacer una lista de todas estas acciones estamos totalmente convencidos que gran parte de las manifestaciones no dieron el aviso con veinticuatro horas de anticipación, pero también sabemos que perturbaron el tránsito por semanas, alteraron el orden público y violaron los derechos de terceros, lo que tiene consecuencias a pagar, que tienen que ser investigadas por las autoridades, ya que algunas de ellas rayan en faltas administrativas y otras actos ilícitos o delitos, que de ser comprobados por las autoridades judiciales, también tendrán su resarcimiento civil.

Hay que demostrar la hidalguía en las buenas y en las malas. No me parece aceptable y de poca responsabilidad querer ahora arroparse en que les tienen una persecución judicial, conociendo que cuando estaban en las calles con los cierres le hicieron daño a bienes y personas. Lo que deben hacer es afrontar sus actos y las consecuencias que emanan de los mismos. Dejemos que las autoridades investiguen y decidan si lo que hicieron estuvo bien o deben pagar por sus acciones. * Abogado y exdirector de ACODECO.