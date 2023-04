Columna bestial: “Mi vida y el arte”

El arte me salva, me llena de su magia, creatividad y despierta en mí un sinfín de emociones. Primero, escribir se ha convertido en mi catarsis, en limpiar el alma y sacar lo bueno y porque no, lo no tan bueno que llevo por dentro. Con la pintura, escribo historias a través del dibujo y color.

Me traslado a mi mundo y cada pincelada me lleva a un viaje extraordinario.

Es necesario el arte, esto lo descubrí en momentos oscuros y fue allí donde comprendí que, sin su presencia en mi vida, nunca hubiera sentido ese gran impulso de crecer, de conocerme a mí misma, de perdonarme, de estudiar y continuar descubriendo a la artista que estaba escondida, esa que no estaba lista por miedo, por sueños ajenos o por no saber quién era.

Me considero una eterna aprendiz del arte, procuro llenarme de nuevos conocimientos, de conversar con expertos y como también, reflexionar sobre mi arte, lo que escribo, lo que pinto porque es mi tesoro y mi gran triunfo, son momentos íntimos repletos de paz.

Si aún no has experimentado el increíble mundo del arte, te hago la invitación para que puedas sentir lo extraordinario y esencial que puede llegar a ser en nuestra existencia.

Son citas íntimas donde podrás reencontrarte, trabajar el músculo del cerebro, cargarlo de buena energía y sin duda, será un tiempo completo de valor. Escribe, pinta, haz o escucha música, toma fotografía, diseña, lánzate y entrégate al arte, es necesario para sanar heridas y para la vida. *Escritora.