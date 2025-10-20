Cobre Panamá y la Biodiversidad: Un Futuro de Inversión y Protección en el “Corazón de Donoso”

El Proyecto Cobre Panamá emerge como un catalizador para la inversión en la protección de la biodiversidad en la región de Donoso y las áreas protegidas aledañas. Un ambicioso Plan de Acción de Biodiversidad (PAB), contenido en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en el 2011de este proyecto, traza el camino hacia un equilibrio entre el desarrollo minero y la preservación del invaluable patrimonio natural de Panamá.

El Desafío de la Conservación en un Contexto de Desarrollo

La región de Donoso, hogar del Proyecto Cobre Panamá, alberga una riqueza natural invaluable. Sin embargo, se enfrenta a una creciente presión por actividades como la agricultura extensiva, ganadería y la minería ilegal, amenazando la cobertura boscosa y la diversidad biológica asociada a esta. Sin intervenciones significativas, se proyectan la pérdida de la cobertura boscosa, en los próximos 30 años, impactando negativamente la flora, fauna y los servicios ecosistémicos vitales para las comunidades de la región de Donoso.

Un Plan de Acción con Múltiples Beneficios

Ante este panorama, Cobre Panamá ha asumido un compromiso con la conservación a través de su PAB. Este plan integral no busca solo mitigar los impactos de la actividad minera, sino también generar beneficios tangibles y duraderos para la biodiversidad y las comunidades locales. Entre los principales beneficios que se esperan, destaca: i. Conservación y restauración de hábitats: Creación de corredores biológicos, reforestación con especies nativas y protección de especies amenazadas, ii. Fortalecimiento de la gestión de áreas protegidas: Colaboración con el Parque Nacional Santa Fe, el Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera y el Área de Recursos Manejados de Donoso para mejorar la gestión de estas áreas protegidas, promover la investigación científica y la educación ambiental y iii. Desarrollo comunitario a través del ecoturismo y actividades productivas sostenibles: Fomento de oportunidades económicas sostenibles para las comunidades locales.

Las Comunidades como parte de las acciones de la Conservación

Un aspecto fundamental del PAB es su enfoque participativo. Cobre Panamá reconoce que la conservación efectiva en solitario es posible si se involucran activamente a las comunidades locales en la planificación, ejecución y seguimiento de las acciones. Por lo tanto, el PAB contempla la creación de comités comunitarios de vigilancia ambiental, el apoyo a iniciativas de emprendimiento sostenible y la promoción de la educación ambiental en las escuelas.

La importancia de las alianzas estratégicas

El éxito del PAB depende de alianzas estratégicas con: i. Ministerio de Ambiente; Coordinación para alinear las acciones del PAB con las políticas nacionales de conservación, ii. Universidades y Centros de Investigación: Alianzas para la investigación científica, monitoreo de la biodiversidad y desarrollo de soluciones innovadoras, iii. ONGs; Colaboración con organizaciones no gubernamentales especializadas en conservación para implementar programas específicos como monitoreos participativos, protección de especies y hábitats.

Un Legado de Conservación para Panamá

La reapertura del Proyecto Cobre Panamá no solo representa un motor económico, sino una oportunidad única para financiar la conservación del Corredor Biológico Mesoamericano en la región de Donoso. La inversión continua en la protección de la biodiversidad, a través de un PAB sólido y participativo, asegura un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad, generando beneficios para la naturaleza y las comunidades locales. La clave reside en una gestión transparente, alianzas estratégicas y un compromiso compartido para construir un futuro próspero y sostenible para Panamá.

* El autor es especialista senior en gestión ambiental y social.