Con este lema se llevó a cabo el Festival Internacional de Cine de Panamá el pasado viernes 2 hasta el domingo 4 de diciembre. Alrededor de 15 películas fueron presentadas en esta undécima edición, de las cuales tres son producciones panameñas.

Entre ellas y de mis favoritas fue, Margot, Tito y yo: un documental sobre la relación entre Margot Fonteyn, la mejor bailarina del mundo del siglo XX, y “Tito” Arias, un político panameño. Este documental biográfico, dirigido por Delfina Vidal y Mercedes Arias, desarrolla un drama político y un homenaje a la danza de una manera fresca, llamativa y sutil, pero quizás un tanto difícil de comprender para un público extranjero.

Este festival de cine; más corto que en años anteriores, sin duda ha tenido un aspecto más familiar y cálido que pude apreciar junto a los voluntarios y al resto del equipo que lo conforma.

De hecho, uno de los momentos en que vi más tangible este aspecto, fue durante el espacio de preguntas y respuestas o Q&A, con los directores después de cada película.

El momento era breve, y, aun así, tuvo un significado muy valioso y gratificante para mí que no voy a pasar por alto.Por otro lado, como los días fueron reducidos, esperaba que me iba a hallar entre largas filas esperando la siguiente función, sin embargo, a excepción de la película de inauguración y la de clausura, me encontré ante una triste realidad: salas de cine vacías.

Por lo que, después de haber tomado un momento para reflexionar sobre esto pensé: “Si el cine es vida, creo que nos estamos muriendo” ... pero no por la falta de espectadores sino por la falta de películas llenas de vida; películas de calidad que con valentía tengan algo qué decir con lo que muestran. Desafortunadamente, el hilo conductor de la mayoría de las películas de los últimos 10 años se ha quedado reducido en narrativas con poca fuerza, en falta de creatividad, en aumentar las escenas de sexo solo para vender más y en poner el estilo o la aesthetic antes que el contenido.Por eso te animo, querido lector, a que sigas siendo parte de la cultura de cine que cada vez más va en constante crecimiento.

A que lo compartido después de ver una película, no se quede en las salas de cine o en la sala de tu casa, sino que te impulse a cuestionarte, a escuchar a otros y a comunicarlo para “dar vida” a los demás, porque solo lo que tiene vida puede seguir creciendo.

* Estudiante de Producción y Dirección de Radio, Cine y TV.