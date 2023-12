¿Carretera Interamericana o trampa de muerte?

Desde muy pequeño mi mamá, Quina, con su mejor amiga Lalín, quien se convertiría en mi madrina, me llevaban a pasear a El Valle de Antón porque mi madrina tiene una propiedad que adquirió su esposo mucho antes de que yo naciera. Esos buenos recuerdos que tengo de mi niñez y juventud, y en un lugar tan hermoso, como lo es El Valle, crearon en mi el sueño de que en algún momento yo iba a poder adquirir una propiedad allí, para disfrutarla con mi familia y amigos.

No fue hasta hace algunos años que pude tener la oportunidad de comprar una casa en El Valle de Antón. Esto trajo como consecuencia que tuviéramos que trasladarnos a menudo a esa parte del interior de la República, para poder visitar el pueblo, descansar y disfrutar de la nueva casa.

Es por esta razón, que he venido observando y viviendo en carne propia el tema de los tranques los fines de semana y las condiciones en que se encuentra la Vía Interamericana, que es la carretera más importante de nuestro país, al ser la encargada de unirnos del este al oeste con los demás países de Centroamérica, e inclusive llegando a México, Estados Unidos y Canadá.

La carretera no tiene ningún tipo de señalizaciones viales. Las líneas que deben separar un carril del otro han desaparecido y para terminar de rematar no hay luminaria alguna en gran parte de los lugares que uno transita. Si la misma se ha convertido en una trampa de muerte de día, ni hablar de noche, que muchas personas utilizan esos horarios para evitar el tráfico que existe por la migración, sobre todo los viernes al empezar el fin de semana.

No solamente tenemos el problema de que no se ve nada, sino también que nada puede ayudar a por lo menos saber que uno está en el carril que le corresponde, debido a que las líneas no existen, éstas que deben ser o sirven como reflectores para que él que conduce sepa claramente cual es el camino a seguir. Ni hablar de la cantidad de objetos que han puesto en las supuestas reparaciones que están haciendo, que lo que hacen es confundir más y provocar accidentes. El miedo que tiene todo conductor de perder las llantas con los cráteres que están por el camino. Los carros no solamente pierden los neumáticos, sino que quedan destrozados los amortiguadores y la dirección de los mismos y lo más triste es que no existe una autoridad que se haga responsable de los peligros y daños que tienen los vehículos.

Hasta cuando como panameños debemos seguir sometidos a personas incompetentes, irresponsables y sin la más mínima sensibilidad humana porque

él que conoce de lo que estoy hablando, sabe perfectamente que nuestra principal vía, que debería ser la mejor del país, si queremos desarrollar y explotar nuestro turismo, es una trampa de muerte.

* Abogado y exadministrador de la ACODECO.