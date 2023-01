Carnavaleando con el Covid-19

Luego de tres años de que la pandemia llegó al país a paralizar y a restringir alguna de nuestras actividades rutinarias y nuestro estilo de vida, ha llegado el momento de retomar las actividades de una de las fiesta más esperada los carnavales, pero estamos todos preparados para disfrutar en plenitud los culecos, bailes, brinco y saltos de esta fiesta sin pensar en el riesgo que podemos enfrentar de ser contagiado con esta enfermedad.

A pesar de que gran parte de la población está vacunas y que expertos estiman que se pueden producir aumento de casos de contagio, más no de muertes, el covid sigue siendo una amenaza y con esto no quiere decir que debemos estar sometidos a no salir vivir reprimido por el temor, más bien debemos ser personas precavidos y tomar en cuenta que somos nosotros mismos los que tenemos que cuidarnos.

Usar la mascarilla en lugares cerrados o con aglomeración de personas debe ser la clave, así como el lavado de manos y la desinfección de algunas zonas u objetos. Cuidémonos durante estas fiestas del rey momo cuando el desenfreno y el descontrol reinan, para evitar estar nuevamente entre los casos activos.