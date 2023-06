Caos en la calle

En medio de una mañana lluviosa, en distintos sectores del país salieron a protestar por diferentes problemáticas. El caos que dejan los cierres se hizo notar. Si bien todos tienen derecho a manifestarse no se debe afectar el libre tránsito, y al final perjudicamos al propio panameño de a pie que día a día sale a trabajar, porque en realidad a la autoridad a quien se le exige respuesta, seguramente no se ve afectada por estos cierres. Y sí, todos sabemos que salir a las calles a protestar ha producido en algunas ocasiones que los gobernantes de turno reacciones y solucionen, pero no en todos los casos funciona. Las personas que demandan o se quejan ven como una última medida salir y bloquear las vías, pero no es lo mejor. Estos bloqueos también ocasionan que muchas personas pierdan citas médicas, entrevistas de trabajos, entre otras cosas, así que es muy importante pensar si salir o no a manifestarse con cierres. Camioneros, bomberos, comunidad educativa, fueron algunos de los protagonistas de cierres ayer, esperemos que lleguen a acuerdos y se les dé prontas soluciones.

Esperamos que las autoridades locales respondan a quienes los eligieron y busquen soluciones para que no exista la necesidad de que las personas tengan como única salida ir a cerrar calles, porque eso afecta grandemente la economía. Esto en atención a las problemáticas que les corresponde a los gobernantes de turno responder, porque hay temas que no. Hay muchas personas que también se han malacostumbrado a que todo le debe solucionar el gobierno, ¡Así tampoco!

* La autora es periodista.