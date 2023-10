Una de cada cinco niñas o adolescentes se casa o vive en unión de hecho antes de cumplir los 18 años en América Latina, la única región donde los matrimonios infantiles no han bajado, alertaron expertas y activistas ante la OEA.

Estos datos son alarmantes para todos, pero reveladores para cuestionarnos de forma individual y como sociedad qué está pasando, dónde es el problema y qué se puede hacer. Es preocupante y entristecen ver estos casos donde una niña que no sabe ni está preparada para administrar su propia vida, tenga que administrar la de otros, cuando ya tiene que atender a su pareja e incluso hijos. Además desarrollar las tareas del hogar. Increíble, pero cierto esto es una realidad.

Si no se actúa, “en el año 2030 tendremos el segundo porcentaje más elevado” en el mundo, advirtió experta de la ONU, coincidiendo con el lanzamiento de la campaña #antesdelos18NO. Es importante que ante este panorama todos nos sumemos a esta campaña que busca atender cuáles son los efectos en la vida de las niñas, qué se puede hacer para prevenirlos y además para atender las necesidades de las niñas que ya están dentro de un matrimonio o unión temprana. No podemos normalizar algo que no se debe dar, por más normal que lo veamos, no es correcto. No se puede permitir que esto siga en crecimiento. Empezar por la casa desde pequeños, explicarles a las niñas las cosas buenas y malas tal como son y que todo les llegara en su momento. Que disfruten su niñez y contribuir con los menores para que así sean, niñas y jóvenes felices.

* Periodista.