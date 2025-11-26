Basta de mirar hacia otro lado

Hoy no escribo para recordar una fecha, sino para hacer un llamado urgente. A las mujeres: ninguna agresión es “normal”, ningún insulto es “merecido” y ningún golpe es “culpa tuya”. Tu vida, tu paz y tu dignidad valen más que cualquier relación que te haga sentir miedo. Hablar no es sencillo, pero callar nunca debe ser la única salida. Mereces ser escuchada y acompañada, no juzgada. También es necesario exigir que la justicia deje de tratar la violencia como un trámite lento y distante. Una denuncia no puede convertirse en una carrera de obstáculos ni una medida de protección debe llegar cuando ya es demasiado tarde. La ley debe responder con prontitud, sensibilidad y firmeza, porque cada demora puede costarle la vida a una mujer.

El gobierno, por su parte, tiene la responsabilidad de sostener políticas reales, no solo campañas temporales. Se necesitan refugios, educación preventiva y recursos constantes, no promesas que se diluyen con el tiempo. La violencia contra la mujer no se reduce con declaraciones, sino con acciones concretas, integrales y sostenidas. Es momento de asumirlo: ninguna mujer debe enfrentar sola una lucha que nos involucra a todos. * Periodista.