Azúcar morena

Negra como la noche, tu alma es toda luz, como luna llena, tus labios carnosos, tus besos, tus caricias, tu voz, tu sudor... me ahogue tantas veces en tu fuente, para terminar naufragando en tu vientre.

Fue así la historia convivida, entre risas y sonrisas, pecado y comunión, pasión, ternura, respeto y admiración...desde entonces y hasta ahora hemos estado como sacramento etéreo, pero separados.

La vida nos enseñó un juego que aprendimos a jugar, pretendimos olvidarnos, pero no resultó, nos seguíamos queriendo, porque solo tú y yo sabemos cómo fue nuestra libidinosidad.

Tu ausencia trajo inmensas tempestades a mi corazón, soñé encontrarte cada mañana por el bulevar y pedir café para dos...quiero repetir tu nombre otra vez, te pido me convoques si te puedo querer, quererte como esa rosa que no se puede arrancar.

Es quizás como me miras, decir tanto sin decir nada, cuando me tocas, cuando me abrazas, esa ojeada tuya que acaricia mi alma; te confieso que te extraño. Y aunque sé que ya nada es verdad, desearía imaginar que todo es realidad.

Hoy hago tuya una vez más esa parte de mí que llevas colgada en tu pecho y tomo como mío esa parte de ti, el amor siempre será esa parte vital y mágica de nuestro universo. * Docente.