Comparto resumen del Informe de Avance del ODS sobre Salud y Bienestar, integrando sus principales hallazgos, tendencias, brechas y desafíos, y los invito a la lectura completa del informe. Adelanto que los datos reflejan profundas desigualdades. Las poblaciones más afectadas son aquellas que viven en contextos de pobreza, fragilidad institucional y conflicto. Aunque ha aumentado el número de trabajadores de la salud y se han ampliado ciertos servicios, los sistemas siguen siendo inadecuados en muchos países de bajos ingresos, caracterizados por falta de financiación, infraestructura deficiente y escasez de personal capacitado. Esto refuerza el llamado del informe a realizar inversiones más audaces, con un enfoque de equidad, fortaleciendo la atención primaria e impulsando sistemas de salud resilientes e inclusivos para lograr los objetivos de aquí a 2030. Démosle una mirada a cada una de las metas del ODS 3. La mortalidad materna ha disminuido ligeramente a nivel mundial, pasando de 228 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2015 a 197 en 2023. No obstante, cerca de 260.000 mujeres murieron durante el embarazo o el parto en 2023, y la tasa sigue siendo casi tres veces superior a la meta internacional de 70...en los países de bajos ingresos la tasa supera las 340 muertes por 100.000 nacidos vivos, mientras que en los países de altos ingresos es de apenas 10. * El autor es médico. ** Tomado de elblogdejorgeprosperi.com.