Asesorarse al presentar reclamos

Sabemos lo difícil que es para cualquier persona comprar un bien nuevo y que el mismo presente problemas desde su inicio.

En muchas ocasiones ahorramos dinero con el fin de satisfacer una ilusión, meta o capricho, la verdad no importa el motivo para poder obtener un bien de nuestro agrado, que desde hace mucho tiempo deseábamos tenerlo.

Que satisfacción más grande cuando llegamos a conseguir todos esos recursos para comprarlo y entonces después de tener el bien, nos damos cuenta que el mismo tiene algunos problemas o desperfectos que no esperábamos.

Recordemos primeramente que cuando un bien tiene problemas durante los primeros 15 de días de compra, el consumidor con su recibo de compra puede pedir el cambio de bien inmediatamente. Esta facultad está en la Ley 45 de Protección al Consumidor.

También es importante conocer que el reclamo de garantía tiene tres presupuestos progresivos a saber: reparación del bien, reemplazo del bien o la devolución de las sumas pagadas, pero no podemos perder de vista que estos presupuestos no son reclamables según lo que quiera el consumidor, sino que primero sería la reparación del bien y de no poder lograrlo vendría el cambio del bien por uno idéntico y por último de no poderse sustituir o volverse a dañar el bien cambiado, entonces procedería la devolución de sumas de dinero.

Es bueno comprender el alcance de las normas para poder hacer en forma correcta las reclamaciones que corresponden.

No podemos pretender que un vehículo que entra una sola vez a un taller por tema de garantía, el proveedor tenga que cambiarlo por uno nuevo o en su defecto devolver el dinero, ya que para que esto se dé tiene que cumplirse lo que manifiestan distintas jurisprudencias en materia de protección al consumidor, que el carro debe haber entrada en forma reiterativa al taller que conlleve a la imposibilidad de uso del bien.

Esto quiere decir que tiene que entrar varias veces y no una, dos o tres. De la misma manera debemos tener claridad en que cuando a uno le reciben un bien en garantía el agente económico tiene hasta 30 días para poder reparar el bien o de lo contrario deberá cambiarlo. Esto es así, siempre y cuando el proveedor no haya podido satisfacer en ese tiempo la reparación. Lo que no puede ocurrir es que el consumidor pretenda, que aunque no se haya cumplido el tiempo que establece la Ley, que el proveedor le cambie el bien.

En muchos casos los consumidores deciden dejar los bienes en el establecimiento del proveedor porque dicen que el bien no se lo entregaron reparado en los 30 días y en diversas ocasiones no es así. Deben asesorarse bien y estar completamente seguros antes de tomar decisiones que puedan poner en riesgo su inversión.

Si usted deja el bien en el establecimiento y no está dentro del periodo que establece la norma, es muy probable que dentro de un proceso, que puede durar meses o años, al finalizar no le den la razón, pero lo peor es que también quede pagando depósito por el tiempo que el bien estuvo dentro del local del agente económico porque lo tuvo en custodia. Usted no pudo probar lo alegado y terminaría perdiendo el reclamo y pagando un servicio de custodia de bienes que está en la Ley 45.

Por todo lo anterior debe asesorarse muy bien ante de presentar reclamos y no tomé decisiones a la ligera. *Abogado y exadministrador de ACODECO.