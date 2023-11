“Apagón emocional” afecta a los peques por la crisis social del país

Dada las preocupaciones que enfrenta nuestro país debido a las protestas civiles de una gran parte de la población con los cierres de calles y avenidas en los diferentes puntos del país, debido a la aprobación de la Ley 406 de la Minería, por lo que se han visto afectados un sinnúmero de niños, ancianos, personas con discapacidad, estudiantes con problemas de salud mental mentales.

La agitación social durante este período ha incrementado la escasez de alimentos, la falta de atención médica, la falta de transporte a los centros médicos, la falta de combustible aumentan el sufrimiento de las familias y el comportamiento mental inadecuado puede conducir a delitos y violaciones de la ley, como el hecho acontecido en el distrito de Chame en la muerte de dos educadores fue presenciada por algunos niños y posteriormente difundido a través de los medios de comunicación y redes sociales, y estas trágicas imágenes nunca se borrarán de la memoria. No solo nuestro país se ha vivido estos hechos sangrientos, sino que también en otra parte del mundo, donde han sido asesinados miles de personas de diferentes edades quedando grabado en la mente de nuestros niños, que perduran para el resto de sus vidas por la falta de tolerancia.

¿Cómo podemos solucionar esta acción? Los problemas sociales de nuestro país como los conflictos bélicos pueden resolverse mediante la convivencia pacífica y una cultura de paz que no se vea eclipsada por la tristeza y el dolor que provoca la pérdida de vidas humanas en el ámbito social, ambos son especialmente perjudiciales para los niños y dejan innumerables secuelas psicológicas.

En este contexto no me refiero a adolescentes, sino específicamente a niños de entre 4 y 12 años, que es una sensación diferente. Volviendo a las experiencias de estos menores, ¿nos hemos tomado alguna vez, como adultos, el tiempo para pensar y preguntarnos cómo se sienten estos menores? ¿cómo expresan sus emociones? Debemos hacerlo, y muchas veces lo hacemos. Creo que sus sentimientos serán muy tristes considerando las restricciones que enfrenta toda la población. No soy psicólogo, pero según mi experiencia como docente, creo que puede causar un “apagón” emocional y conducir fácilmente a trastornos graves del desarrollo de la personalidad que pueden durar toda la vida. Sin embargo, respetamos los sentimientos de todas las partes involucradas directas e indirectamente. Necesitamos considerar aprovechar nuestra intuición y asegurarnos de asumir cualquier peligro que puedan haber visto para evaluar la situación. Por ello, este artículo llama a todos los actores sociales a realizar actos de reflexión en apoyo a la paz social y la convivencia pacífica. Las jornadas de protestas y manifestaciones pueden provocar efectos emocionales que se manifiestan como síntomas de diagnóstico psicológico en niños y adolescentes. Los síntomas de estrés agudo, con estados de ansiedad y shock, y las respuestas adaptativas con síntomas depresivos y de congoja son algunas de las influencias que aumentan la vulnerabilidad de los niños e influyen en el entorno cotidiano de los niños pequeños.

Por eso, todos los actores sociales participantes deben reflexionar un poco mientras se realizan protestas como las que están sucediendo en nuestro país, y pensar que los peques son los que sufren psicológicamente cuando se dan esta explosión social.

Al respecto, no vemos eso ahora, pero dentro de unos 20 años, estas amenazas persistirán entre los adultos, impulsadas por la presión social y los elementos antisociales en el comportamiento de la sociedad están aumentando, su potencial destructivo ha alcanzado niveles peligrosos ¿dejando secuela a muchos estos niños de esta época y después nos preguntaremos porque el actuar de ellos en un futuro?

Como mediador, somos del criterio llamar al diálogo a todas las partes para llegar a un consenso por la salud de la nación y evitar que nuestros peques sigan siendo el talón de Aquiles en materia de educación y salud con el fin de prevenir luto y dolor en las familias donde unas pierden más otros menos, pero ambos perdemos. Por lo tanto, instamos a luchar por una convivencia pacífica y una cultura de paz, y llamar la atención a la reflexión y busquemos la luz del túnel para que el tejido social, todos podamos vivir en armonía, sin vencedores ni vencidos, en virtud y por la salud de nuestros niños. Junto trabajemos a favor de la paz y la convivencia pacífica.

* El autor es abogado, docente y mediador.