El fin de año, es una época para muchos, donde se reflexiona como fue el año, lo que en Psicología llamamos introspección, que es el proceso de observación que hace una persona sobre su propio estado de ánimo, conductas, decisiones, cambios, para luego reflexionar sobre ellas; es un momento crucial por que se evalúa los deseos y se conoce si se cumplieron los objetivos pactados al entrar el año nuevo.

Coloquialmente la ansiedad la definen como vivir más en el futuro que en el presente, es decir la incertidumbre de que sucederá, lo que da cabida a la ansiedad, para muchos estas fiestas generan esta emoción, ya que no solamente se reflexiona sobre lo que hicimos en el año, si no que entran otras variables, como: pasaron 365 días y no tuve hijos, no encontré a una pareja con quien compartir o presentarle formalmente a la familia, no encontré un trabajo estable luego de dos años de pandemia, la solvencia económica es crítica.

Todo lo antes mencionado, genera ansiedad en la población, por lo tanto, a continuación, te presento algunas recomendaciones, para superar la ansiedad de fin de año: simplifica tus expectativas, es decir deja a un lado, todas aquellas ideas que tienes o cualquier estigma que tengas sobre la celebración de estas fechas, crea expectativas y haz un plan: busca cuales son tus necesidades o busca una actividad que disfrutes, sé receptivo a los momentos mágicos: es importante estar abierto a pequeñas alegrías, toma iniciativa: no esperes que los demás hagan cosas por ti, si no tu empieza hacer cosas por ti mismo y sobre todo, busca metas claras y reales que puedas cumplir en el máximo de 365 días. Feliz año nuevo 2023.

* La autora es Psicóloga.