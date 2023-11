Alto a los ataques contra el mensajero

Hemos visto como el ejercicio de periodismo ha sido atacado, poniendo en peligro la vida del reportero, en medio de estas protestas y manifestaciones callejeras, contra el contrato minero Ley 406 del 20 de octubre, entre el Estado y la empresa Minera Panamá.

El periodista cumple con el deber de ser un transmisor de los acontecimientos, es un trabajador asalariado más del país. Las protestas son convocadas por la Alianza Pueblo Unido, y la organización de jóvenes “ Sal de Las redes” en que se ha sumado la población civil, y no pueden ser dañadas con el ataque a la libertad de expresión. El protestar y manifestarse libremente es parte de vivir en una democracia. Los hechos que nos ocupan en estos momentos actuales que cumplen más de una semana, de un accionar de grupos que se oponen al contrato son motivos de reflexión sobre el trabajo del periodista. Sabemos que estas manifestaciones levantan pasiones de parte de los que se oponen, como los que defiende el contrato.

El periodista no puede ser objeto de ataques al momento de informar en medio de las marchas, y protestas. Como es sabido la labor del periodista es informar los hechos tal cual se desarrollan. El periodista cumple una misión muy arriesgada que es encomendada por sus jefes inmediatos, no es el dueño del medio para el que trabaja, pero en estos momentos de una convulsión social, no se puede cuartar e impedir ejercer esa labor de informar.

Vivimos en una democracia que le costó a la población enfrentarse en las calles para recuperarla, así como la libertad de expresión que fue truncada durante el régimen militar de los años 1980.Lo sucedido a un grupo de reporteros de las televisoras locales que fue acosado, e intimidado por manifestantes que lo rodeó con el propósito de impedir la labor de informar. Estas acciones son completamente censurables por lo que es condenable tales actos.

En mi larga trayectoria en el periodismo le puedo decir que vivimos esos mismos momentos de peligro, y sabemos a qué se exponen nuestros colegas reporteros en una situación como la que enfrenta la nación con una polarización desbordada de mucha adrenalina. Atacar a un periodista, es ir contra la libre expresión.

La libertad de prensa es donde se sustenta la democracia de un país, por eso hay que defenderla. La sensatez debe reinar para recuperar la normalidad en el país, poniendo a un lado la violencia y pasionismo. Los periodistas son parte de los factores fundamentales, y pilares para mantener la democracia de un país. * El autor es periodista.