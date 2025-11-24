Algoritmos y radicalización digital

Vivimos inmersos en una era de conexión digital permanente, pero paradójicamente, enfrentamos una creciente fragmentación social. Esta aparente contradicción encuentra su explicación en fuerzas invisibles que moldean nuestra interacción en línea: los algoritmos de las redes sociales. Lejos de ser herramientas neutrales, estas complejas fórmulas han evolucionado para explotar sistemáticamente nuestras emociones, con consecuencias alarmantes para la racionalidad colectiva y la capacidad de juicio individual. Su modelo de negocios consiste en captar y retener nuestra atención el mayor tiempo posible. Para lograrlo, los algoritmos han aprendido que los contenidos capaces de generar reacciones viscerales—indignación, miedo— son los más efectivos. Nos empujan a ver un mundo dicotómico, alimentando la polarización y erosionando la empatía y nuestra capacidad de diálogo. Perdemos la brújula del razonamiento sosegado para convertirnos en “caníbales digitales” manipulados por nuestras emociones. Este fenómeno tecnológico, encierra una profunda preocupación ética. Frente a la radicalización digital que nos imponen los algoritmos de las redes, la solución no es la tecnofobia, sino recuperar el control sobre nuestras actitudes y emociones. Debemos cultivar una actitud crítica, cuestionando los contenidos que consumimos y buscando activamente fuentes diversas. * Lic. en Administración de Empresas.