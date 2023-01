Algo sobre las tarjetas de crédito

Hace algunos días estuve viendo una información en un medio de comunicación, en donde se mencionaba el malestar de algunos usuarios de tarjetas de crédito porque en algunos comercios se les cobraba un porcentaje extra por pagar con la misma.

Hay establecimientos que le imponen al consumidor un cargo por el uso de su tarjeta. Muchos de ellos le cobran entre el 1.5% al 2.5% del valor de la compra, para de esa manera trasladarle al consumidor el pago que tienen que hacer por el uso del punto de venta.

Este tipo de acción es del todo ilegal y es sancionada por ACODECO desde el año 2009. La Ley 81 de 31 de diciembre de 2009 que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento, prohíbe que se puedan imponer cargos, costos adicionales, compra o monto mínimo al usuario al pagar con una tarjeta de crédito. No se le puede exigir que si compra menos de cierta cantidad debe pagar un porcentaje al comercio por el uso de la tarjeta.

Independientemente de la sugerencia mencionada anteriormente, también hay otras cosas que debe saber toda persona que tenga una tarjeta de crédito.

Si usted decide tener una tarjeta de crédito lo primero que debe analizar es si tiene los suficientes recursos o ingresos para poder pagar al momento del corte de la tarjeta. Saber que no puede gastar más de lo que genera porque al final quedará siendo rerquerido por el banco y pondría en riesgo su historial de crédito. Trate de verificar en el mercado las mejores tasas de interés y los costos más bajos de las distintas entidades financieras para la adquisición de la tarjeta, decida por la que más le conviene.Otras cosas que también se deben verificar es la firma en el dorso de la tarjeta al momento de recibirla, ya que eso representa un tema de seguridad en caso que alguien la quiera utilizar sin su consentimiento. No ser obsesivo en las compras, si usted es una persona compulsiva comprando debe pensar con mucho cuidado si es prudente que tenga una tarjeta de crédito. Una persona obsesiva compulsiva puede comprar cosas que no necesita y que posteriormente no podrá pagar.Siempre tienen que revisar los estados de cuenta, con el fin de verificar si le han cargado alguna compra que no hizo.

Trate de no entregar la tarjeta para que el dependiente se la llevé para el cobro a un lugar que usted la pierde de vista, ya existen puntos de cobro que los llevan a su mesa o sino los tiene el comercio, párese y acompañe al dependiente para ver donde le hacen el cobro.

En muchas ocasiones se clonan tarjetas en el momento que usted las entrega para el pago, cuídese de eso. Recuerde que los retiros en efectivo con tarjetas de crédito le crean cargos adicionales y si por alguna razón pierde la tarjeta o se la roban, inmediatamente debe reportarlo al banco y presentar su denuncia en el Ministerio Público.

* El autor es abogado y exadministrador de la ACODECO.