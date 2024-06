Sin ningún deseo de crear angustia y temores, pero si seguir creando conciencia sobre el hecho que las pandemias pueden seguir siendo parte de nuestra existencia.

Pasamos una dura Pandemia del Covid, con secuelas que aún se sienten en los sistemas de salud y en sus víctimas. Una economía duramente golpeada por esa pandemia, que apareció quizás en forma inesperada. Ya se insinúa la aparición de casos de gripe aviar en algunos países del mundo, en humanos. En algunos casos su infección en humanos puede ser mortal y se descubre también nuevas vías de transmisión. Las constantes sorpresas de estos virus. Los virus, ultra pequeños seres, si así lo podemos llamar, siguen acompañándoos, mutando y acrecentando en algunos casos su virulencia. Panamá, país de tránsito, en un mundo donde los viajes suman millones de personas, es un foco sensible de contagios. Sigamos vigilando lo ocurre en nuestra nación y países hermanos. Que no nos sorprenda una nueva pandemia, pues aún no nos recuperamos de la reciente Medidas siempre de higiene. Mascarilla, lavado de manos y distanciamiento ante posibles contagios de enfermedades transmitidas vía respiratoria o contacto, No están de más y evitan infecciones, sobre todo en lugares no ventilados. Los casos de Influenza, más allá de esfuerzos de vacunación, demuestran el abandono de estas prácticas de muy bajo costo. Alerta que camina. * Médico.