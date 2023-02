Ahorro y conocimiento de su presupuesto es clave del éxito

Recuerdo que desde muy niño siempre me gustaron los land crusier y siempre decía que quería ir a Suiza, era el país que me llamaba la atención. Pensaba en despertarme en la mañana y ver por ventana de mi cuarto mar o nieve; por supuesto que la nieve era solamente un sueño por lo menos para realizarlo en Panamá. Todas estas ideas en la mente de un pequeñín que no entendía ni siquiera los ingresos con que contaban mis padres para darme una buena educación, ya que vivía con mi mamá en un apartamento de una sola recámara y aunque nunca faltó nada en casa, no era que teníamos las mejores comodidades y el dinero para gastar en lo que se nos atonjara. No fue hasta estar adulto que vine a descubrir todos los esfuerzos y sacrificios que hizo mamá para en algunas ocasiones lidiar con mis caprichos. No comprendía porque me decía a veces que no podía por no tener el dinero, y yo que pensaba que me lo negaba para molestarme porque creía merecerlo todo.

Estas primeras líneas son parte de los recuerdos que tengo sobre el manejo de las finanzas, pues nunca estuve involucrado en las mismas hasta que me tocó a mi como padre de familia tener que ver como mantenía el hogar. Una de las cosas que siempre hice fue ahorrar lo poco que podía pero ahorraba aunque fuera un real o diez centavos. Me acostumbraron a tener alcancía y todavía en la actualidad las tengo y me divertía mucho con mis hijos cuando las abríamos o rompíamos para contar el dinero y usarlo en algo que necesitaban, por lo menos esa fue la forma de incentivarlos al ahorro, al igual que hicieron conmigo.

La primera lección aprendida es que se compra lo que se puede. No podemos estar comprando cosas que no podemos financiar o que no vayamos a poder mantener. Veo muchas personas ostentando casas y vehículos sin haber hecho un presupuesto familiar de si podrán afrontar esos gastos, que por lo regular son a mediano y largo plazo. Al final del camino pierden tanto los bienes como su poder de financiamiento, ya que después de ser ejecutados al quitarles los bienes, terminan estando en la Asociación Panameña de Crédito (APC) con su historial de crédito afectado y pierden su condición de sujetos de crédito. Arrópese hasta donde le llegue la manta y no haga gastos innecesarios. La clave de ser una persona exitosa en el manejo de las finanzas es tener bien claro lo que usted puede gastar y que debe ahorrar. Se debe tener siempre un presupuesto de gastos, en el cual usted pueda determinar los gastos indispensables como casa, alimentación, luz, agua, medicinas, ropa, educación entre otros, que se sabe que son recurrentes y no se pueden dejar de pagar. Después de pagar estos gastos entonces se podrá disponer del dinero restante

para darse algún tipo de gusto, pero ese antojo debe ser precedido con algo de ahorro. Entre los gastos indispensables siempre debe estar el ahorro para situaciones de emergencia. No se debe dar uno un gusto sino trata, por muy poco que sea, de ahorrar algo antes. Si quieren hacer un viaje, ir a carnavales, a una feria o lo que sea, presupueste antes y ahorre para tener los fondos para hacerlo. Lo que no puede ser es que se quiera gastar dinero de los gastos indispensables de la casa para darse su gusto. Esa es la llave del fracaso financieramente. Recuerde que el ahorro con un buen presupuesto lograran el éxito para conseguir las cosas que se quieren.

* El autor es abogado y exadministrador de ACODECO.