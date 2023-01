Ahorita es diciembre de nuevo

Inicia un nuevo año y las personas inician el camino para cumplir nuevas metas. El clásico bajar de peso y ahorrar un poco de dinerito son los propósitos del nuevo año más populares.

Es bueno que con cada vuelta al sol renovemos nuestros compromisos personales, sin embargo, lo malo es llegar al fin de año y no haber logrado nada. Por ello es importante respetar nuestros sueños y trabajar en alcanzarlos.

Las promesas que nos hacemos al iniciar el nuevo año deben ser tratadas con igual importancia a aquellas que les hacemos a otras personas. Estas auto promesas deben ser tratadas como un contrato de vida o muerte, porque cuando menos te lo esperas ya es diciembre de nuevo y así se nos va la vida, de diciembre a diciembre con metas pospuestas.

Así que no debes esperar enero para empezar a trabajar en ti. No solo hablo del físico sino en la parte emocional, en dejar libre de vez en cuando y de cuando en vez nuestro niño interior.

Al mismo tiempo que analizamos si el adulto que somos hoy enorgullece a nuestro hoy más joven.

No hay otra vida, o por lo menos no ha venido nadie a avisarnos que al morir nos espera otro cuerpo para volver a intentar vivir bien. Por eso hay que intentar fuertemente a vivir bien desde hoy, ya, no hay mejor día que hoy.