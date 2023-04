Acoso callejero, un mal minimizado

Cuando las mujeres hablamos del acoso callejero, de los piropos o comentarios no solicitados, enseguida nos caen comentarios como “estas exagerando” y “deja el drama”. Desde mi punto de vista, se trata de una problemática compleja que la sociedad ha normalizado, incluso justificado hasta representar una validación de la belleza, en la mente de muchos.

Va más allá de una actitud picarona o “halagadora”; estas conductas con frecuencia escalan hasta tornarse actos de violencia dura y ¿por qué lo planteo de esta forma? se preguntarán, pues porque son cada vez más frecuentes los testimonios de mujeres en redes sociales que se han encontrado con hombres masturbándose, mientras las observan desde una esquina, auto o ventana.

El panorama es preocupante, ya que son estos mismos sujetos los que mañana pueden atentar de otras formas más lascivas incluso contra niñas y adolescentes. Dichos actos no son normales, no son aceptables y no deberían normalizarse. Es deber del Estado robustecer las leyes para que la “conducta del piropo” deje de propagarse. En Panamá necesitamos sanciones que creen precedentes y le den justicia a toda una población que ha desde siempre ha tenido que soportar frases morbosas e irrespetuosas. *Periodista.