Abogamos por una Campaña Electoral 2024 de ideas y propuestas

Ante el inicio de la Campaña para las Elecciones Generales de 2024, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá(CCIAP) hace un llamado a todos los candidatos a puestos de elección a sostener un torneo electoral centrado en propuestas y soluciones concretas, completamente distanciado de prebendas y el clientelismo que han distinguido los torneos electorales pasados. En un contexto en el que los desafíos nacionales requieren un liderazgo visionario, la CCIAP aboga por un enfoque que aborde temas críticos como la institucionalidad, la educación, los desafíos hídricos, la salud, el empleo y el emprendimiento, fundamentales para la reactivación económica; al igual que, el desarrollo humano y social. Los panameños merecemos un cambio no solo en la forma en que tradicionalmente se lleva a cabo la campaña, sino que también busquemos centrar la atención en los asuntos que verdaderamente importan para el desarrollo sostenible de Panamá. La sociedad civil y los gremios estaremos más vigilantes que la contienda anterior, al clientelismo que compra votos y no propone soluciones reales con planes de ejecución concreto. Así como observaremos y exigiremos una campaña basada en los principios y el respeto a la dignidad humana. Por tal motivo, la CCIAP pondrá a disposición de cada candidato presidencial las conclusiones de Agenda País, un esfuerzo colaborativo entre la sociedad civil y el sector gremial. La institucionalidad es un componente esencial para el buen funcionamiento de cualquier democracia. Por lo tanto, instamos a los candidatos a abordar de manera proactiva el fortalecimiento de nuestras instituciones gubernamentales. Es imperativo consolidar la confianza de la ciudadanía en el sistema, garantizando la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a las leyes. Sin instituciones fuertes, no es posible alcanzar ningún tipo de desarrollo a largo plazo. La lucha contra la corrupción es otra piedra angular que no puede ser ignorada durante la campaña. La CCIAP exhorta a los candidatos a presentar estrategias claras y medidas concretas, fortaleciendo así la integridad del Estado y promoviendo un ambiente propicio para la inversión y el desarrollo económico. Generando confianza en la población sobre sus instituciones, elemento fundamental para el desarrollo de un país y que hemos perdido en Panamá. Por otro lado, la reactivación de la economía debe ocupar un lugar central en las propuestas de los candidatos. La situación económica pospandemia requiere una visión estratégica que estimule el crecimiento, fomente la inversión, el empleo y el emprendimiento. La CCIAP reitera su compromiso total a trabajar en medidas que impulsen la recuperación económica y mejoren la calidad de vida de todos los panameños. Durante los próximos meses estaremos nuevamente ante la oportunidad de priorizar una campaña basada en propuestas y soluciones concretas, alejados del clientelismo. La sociedad panameña espera líderes comprometidos con la construcción de un futuro sólido y próspero. A través de Agenda País y el diálogo continuo con la sociedad, la CCIAP está decidida a desempeñar un papel activo en la construcción de un Panamá mejor. El país merece una campaña que refleje las aspiraciones y necesidades reales de su gente.