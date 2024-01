A regular a los “influencers”, “youtubers” y “tiktokers” en Panamá

Creo que las redes sociales se han convertido en el mecanismo más fácil y accesible para todo el mundo y poniendo esto en niveles de prioridades en Panamá se deben aprobar regulaciones a quienes son esas personalidades que están usando este mecanismo para influir en opiniones y acciones de las demás personas. Me refiero a los autoproclamados “influencers”, “youtubers” y “tiktokers” y digo autoproclamados, porque no sé quién es el que da estos títulos. Por esta razón, se deben tener normas regulatorias y reglamentarias de quienes son los que pueden con derecho y autoría para ejercer esta función con responsabilidad. Con esto, hago un llamado a que se inicien las consultas y estudios con miras a que se pueda aprobar una ley. Esta petición surge como necesidad, ya que hemos visto que ahora los llamados “influencers” de cualquiera de las plataformas digitales de la actualidad, son cada vez más jóvenes en los que se ha visto la difusión de mensajes poco éticos, y en muchos casos con contenidos peligrosos y mal interpretados, sobre todo cuando vemos que la mayoría de sus seguidores son menores de edad. Si ya no se logró en esta Asamblea, espero que esta iniciativa se encuentre entre las propuestas de algunos de los candidatos a diputados que se perfilan como nuevos “salvadores” de la Patria. Tomemos el ejemplo de países como España, Francia, Ecuador, México, El Salvador, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y otros más, que ya han legislado sobre este tema. Solo como recordatorio, me queda decirles a los que se dedican a esto que en la inminente campaña electoral si pautan publicidad, contenido relacionado a candidatos o encuestas, deben hacerlo bajo las normas establecidas por el Tribunal Electoral, ignóralas acarrea una sanción hasta de 50 mil dólares. * Periodista.