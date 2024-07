$!Fuero paternal en el limbo

La Ley 238 de 15 de septiembre de 2021, que extendió el fuero maternal a los padres en caso de fallecimiento de la madre durante el parto o hasta dentro de los doce meses posteriores al alumbramiento; o cuando la mujer en estado de gravidez o dentro de los doce meses posteriores al parto, no cuente con trabajo formal, no está en vigencia, porque no existe un levantamiento oficial del Estado de Emergencia generado por la pandemia de la Covid-19, tal como establece el artículo 7 de la Ley, explicaron los exdiputados Corina Cano y Daniel Ramos.

“Nosotros no tenemos reporte que el anteproyecto 979, que estableció el 1 de enero de 2024 como fecha de entrada en vigencia del beneficio, haya sido promulgado en Gaceta. No entendemos porqué el gobierno anterior no lo hizo. Para nosotros la Ley del 2021 estaba completa, solo que el artículo 7 establecía que entraba a regir al día siguiente que se levantara el estado de emergencia. El gobierno dijo que se debía presentar un proyecto de Ley que le diera vigencia directa y eso hicimos”, precisó el exdiputado y proponente Daniel Ramos.

Por su parte, al abogado de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos (FENASEP), Augusto Berrocal, reconoció que “el levantamiento del estado de emergencia es una de las incógnitas que como representante de los trabajadores tenemos, porque no existe un documento oficial que establezca esta medida”.