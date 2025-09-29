Boletin diario

Echeverría insta a la juventud a participar en la política

El arquitecto Humberto Echeverría reta a los jóvenes a no quedarse al margen de la política en el escenario actual y asegura que con trabajo y compromiso se puede marcar la diferencia en el país

Centro de Salud.
Gina Arias Rivera
29 de septiembre de 2025

El representante de Betania, Humberto Echeverría, llamó a la juventud a involucrarse en la vida política del país. “Lo único que necesitas es dedicación y ganas de trabajar. Porque, al final, si los buenos no nos metemos, los malos se quedan con los espacios”, afirmó.

Echeverría, quien lidera la Junta Comunal desde 2024 y llegó sin experiencia previa en el sector público, reconoció que el inicio de su gestión fue retador. “Entré sin haber servido antes en ninguna parte del gobierno. Los primeros meses fueron de grandes lecciones, pero no es nada imposible de hacer”, señaló.

También resaltó que el trabajo de representante no tiene horario fijo. “Ser representante es un trabajo 24/7. Yo siento que trabajo más los fines de semana que entre semana”, dijo.

Consultado sobre cómo le gustaría que la comunidad recuerde su gestión, Echeverría respondió: “Como una gestión honesta, transparente, clara; una gestión que siempre se enfoque en escuchar a las personas”.

“Esto no es una Junta Comunal inaccesible, para nada. Cualquiera que quiera reunirse conmigo simplemente tiene que llegar. Se le da una cita y, con gusto, los atendemos”, concluyó.

Centro de salud: Betania

ML | La Junta Comunal de Betania está en conversaciones con el Minsa con el objetivo de gestionar la construcción de un centro de salud en el corregimiento. “El centro de salud es una solicitud que venimos haciendo del día 1 que entramos en gestión. El corregimiento de Betania depende del centro de salud de Pueblo Nuevo, el cual ya está muy chico”, dijo.

Datos biográficos

Es licenciado egresado de la Escuela de Arquitectura y Diseño (ISTHMUS).

Magister en administración Integrada de Proyectos de Construcción.

Miembro de la Sociedad Panameña de Ingeniería y Arquitectura.

Lidera la firma de arquitectos Humberto Echeverría y Asociados.

