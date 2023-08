Actor de “Superman Returns” estará en el Comic Con Panamá 2023

Comic Con Panamá confirmó la asistencia de Brandon Routh, actor estadounidense conocido por su papel estelar en “Superman: Returns (2006)”, “Atom” en las series de DC “Arrow”, “The Flash” y “Legends Of Tomorrow”, además de su personaje como Todd en la cinta “Scott Pilgrim vs. The World”.

El evento más esperado por los fanáticos de la cultura pop regresa este 25, 26 y 27 de agosto al Panama Convention Center y promete ser más grande que en años anteriores ofreciendo nuevas experiencias y sorpresas con un line-up de ocho artistas invitados nacionales e internacionales.

Routh se suma a la lista de artistas previamente anunciados como lo es el actor estadounidense Giancarlo Esposito, conocido por sus destacados papeles en exitosas series como “Breaking Bad”, “The Mandalorian” y “The Boys”, y aclamados actores de doblaje de la talla de Juan Guzmán, la voz de Rick Sánchez en “Rick and Morty”, y Rick Harrison de “El Precio de la Historia”; Patricia Azán, la voz de Cartman y Kyle en “South Park” y Vicky, la niñera, en “Los Padrinos Magicos”; y Luis Carreño, la voz para Latinoamérica del entrañable personaje Bob Esponja.

Los fans podrán compartir con todos ellos en la tarima y el área del Meet and Greet de Comic Con Panamá 2023, donde tendrán opción a sacarse una foto, pedir un autógrafo y en el caso de los actores de doblaje, incluso podrán obtener un audio del personaje que interpretan con la frase que deseen.

A este line-up de grandes personalidades se unen también Mr. X, un reconocido youtuber mexicano, creador del canal de YouTube de habla hispana más grande en el área de cómics, con más de 4 millones de suscriptores “The Top Comics”; Arian Abadi, músico y actor panameño, protagonista de la película “Operación Causa Justa” disponible en Netflix, una de las producciones nacionales más populares en la plataforma, y Diana Monsters, gamer y creadora de contenidos panameña que este año formó parte del doblaje latino de la aclamada película animada “Spider-Man: Across the Spider Verse”.

Además, este año Comic Con Panamá junto con PixelBox, prometen traernos la arena de gaming más grande de toda Panamá: la Pixelbox Arena, un espacio dentro del evento donde los asistentes podrán participar de torneos con inscripciones gratuitas, alentar a sus creadores de contenido favoritos en las “Batallas de Creadores” y mucho más.

Comic Con Panamá 2023 promete tres días llenos de entretenimiento para grandes y pequeños. Los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en un universo repleto de actividades fascinantes, desde talleres con destacados artistas nacionales e internacionales, experiencias interactivas, exhibiciones de figuras coleccionables, comics, anime, y una zona shopping con artículos de las series y películas favoritas de todos.

También, será posible apoyar el talento de artistas emergentes, profesionales del dibujo y la ilustración quienes exhibirán sus obras en el área de “Artist Alley” para que el público presente pueda conocerlos y comprar sus obras.

Por supuesto, no puede faltar uno de los grandes atractivos del evento como lo es el Concurso Cosplay, donde los participantes asombrarán al público con su vestuario e interpretación audiovisual en escena de sus personajes favoritos, en búsqueda de ganar fabulosos premios en las diferentes categorías.

Sin lugar a duda, Comic Con Panamá 2023, evento producido por Show Republic en colaboración con Planet Comics, viene recargado este año.

Los boletos están disponibles desde B/. 10.00 y se pueden adquirir en la página web oficial de Comic Con Panamá (comicconpanama.com), a través de panatickets.com y en las taquillas del evento.

La organización de Comic Con Panamá recomienda adquirir los boletos con antelación utilizando la plataforma en línea para mayor comodidad y evitar posibles filas el día del evento.

@comicconpanama @yrmarketingmusical