VIH: El grupo más afectado en Panamá son los jóvenes

La educación y concienciación sobre el VIH debe ir más allá del 1 de diciembre o de las campañas que se realizan durante este mes, considera el Dr. Boris Castillo, especialista en Medicina Interna e Infectología.

Castillo, quien también es coordinador de la Clínica de Triple terapia para pacientes con VIH en el Complejo Hospitalario Doctor Arnulfo Arias Madrid, la segunda clínica que maneja el mayor volumen de pacientes con VIH en Panamá, reveló que el grupo más afectado son los jóvenes, es decir, desde los 20 hasta los 34 años es donde está la mayoría de los pacientes que viven con el diagnóstico.

“Se estima que hay cerca de 27.000 pacientes. Sin embargo, hay más o menos 4800 pacientes que viven con VIH pero que no se han diagnosticado porque no lo saben, porque se sienten bien, están asintomáticos y no creen estar en riesgo. Y es precisamente a esa población a la que hay llegarle para que acceda al diagnóstico y de ser portador, empezar el tratamiento.

Importancia del tratamiento y el diagnóstico

A nivel mundial, la principal forma de transmisión es sexual. En ese sentido, el coordinador de la Clínica de Triple terapia para pacientes con VIH en el Complejo dijo que hay varias cosas que podemos hacer para la prevención. “Es importante decir que un paciente que está en tratamiento, que toma bien sus medicamentos, que llega a la meta – que es tener una carga viral indetectable-, ese paciente no transmite el virus. Tal vez, lo principal es diagnosticar y comenzar el tratamiento oportunamente. En Panamá, se cuenta con la profilaxis preexposición, que es para personas que no viven con VIH, pero que hacen parte de los grupos de riesgo. Lo que se hace es suministrar un medicamento para evitar o disminuir el riesgo de transmisión de VIH. Por supuesto que esta medida, debe ir acompañada del uso de condones a la hora de tener relaciones sexuales”, detalló.

Avances en los tratamientos

Con relación al tratamiento, hoy día existen medicamentos que son fáciles de tolerar, con muchos menos efectos secundarios. Son medicamentos de una sola pastilla al día, explica el médico especialista.

Relató que antes había que tomar 10 pastillas al día y tenían efectos secundarios más potentes. “Las opciones terapéuticas que tenemos hoy son más rápidas y eso garantiza una mejor adherencia, y eso se traduce en éxito para el paciente. Que, finalmente, lo que quiere es un tratamiento con un menor número de pastillas. A nivel mundial, el número de casos nuevos ha disminuido el número de muertes también ha disminuido. Hoy día el paciente vive más y lo mismo pasa en Panamá, hoy día nosotros también tenemos un menor número de casos y también la mortalidad ha disminuido gracias a los avances en tratamiento. Actualmente, en el mundo hay 39 millones de personas que viven con VIH y viven más gracias al tratamiento y al seguimiento semestral”, resaltó.

Educación y prevención son claves

Aunque manifiesta que la concienciación debe ir más allá del 1 de diciembre, Castillo reconoce la importancia de la fecha. “Es una oportunidad para apoyar a las personas que viven con VIH, para recordar a todas las personas que han fallecido y, además, es el momento para hacer un llamado a la acción, para aportarle a la educación, para que no exista el estigma y la discriminación frente al diagnóstico”, manifestó.

Asimismo, el Dr. Boris Castillo afirmó que en la actualidad persiste la estigmatización frente al VIH. Y cuenta que es una estigmatización que está no sólo frente al paciente, también frente al solo hecho de practicarse la prueba. “Existe un temor alrededor de que otros piensen que por toma la prueba se hace parte de los grupos de riesgo y eso ocurre en todos los niveles sociales. Lo mejor para eso es la educación. Es necesario enseñar a todas las personas sobre las formas de transmisión para que comprendan que hablando o dando un abrazo no se van a contagiar. Que conozcamos que existen tratamientos y que, además, gracias a esos tratamientos, la sobrevida hoy día ha aumentado bastante. Son pacientes que pueden llegar a los 70 años si no dejan de tomar sus tratamientos”, puntualizó.

Ante esto, el especialista en Medicina Interna e Infectología sostuvo que la principal contribución de Gilead en este tema es todo lo relacionado con la educación y la actualización del perfil de los profesionales de la salud, principalmente los médicos que atienden paciente con VIH. “Creo que lo mejor es el tener un medicamento de primera línea, el que recomiendan como terapia de inicio en las diferentes guías internacionales. Nosotros lo que hemos visto es que hoy día hay menos hospitalizaciones porque son, nuevamente lo digo, fácil de tomar con menos efectos secundarios, son muy rápidos en llegar a la meta, que es llegar a una carga viral que sea indetectable”, concluyó.