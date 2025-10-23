Vicepresidenta de Guatemala visita el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria de Panamá

Herrera destacó que su principal interés en visitar este centro radica en que preside el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) de Guatemala y ha impulsado varios protocolos para la atención oportuna. “Considero que Panamá tiene muy buena práctica en esto y por eso estamos aquí. Sabemos que la preparación no debe centrarse solo en los lugares urbanos, sino también en las regiones, en los cascos no urbanos, en las áreas rurales. Muchos municipios aún no cuentan con un centro de educación de emergencia”, enfatizó.

La vicepresidenta de Guatemala estuvo acompañada por el viceministro Juan Francisco Borrell y la directora ejecutiva del Centro, Holda Álvarez de Marré. Mientras que la directora ejecutiva del CLRAH, Holda Álvarez de Marré, señaló estar complacida por la visita de la vicepresidenta de la República de Guatemala, toda vez que ella ha demostrado interés en conocer lo que es el Centro y en crear sinergias, porque las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. “Estamos en un momento importante para desarrollar alianzas estratégicas, siempre en beneficio de la asistencia humanitaria”.

La vicepresidenta de Guatemala, junto a su equipo de trabajo, realizó un recorrido por los dos usuarios internacionales del CLRAH de Panamá: la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) y el Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD), donde recibió explicación por parte de cada uno de sus representantes.