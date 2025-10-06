Veintiocho intrusos se apropian de terrenos privados en Taboga

Un total de 28 intrusos han ocupado de manera ilegal terrenos privados en la isla de Taboga, generando gran preocupación. Los locales que operan en el lugar presentan falta de higiene.

La situación ha sido notificada a entidades como el Ministerio de Salud (Minsa). Esto se debe a que, además de la ocupación ilegal, en el área funcionan quioscos que ya habían sido denunciados y cerrados anteriormente por incumplir normas de seguridad y medidas sanitarias relacionadas con la manipulación de alimentos, lo cual representa un riesgo para la población.

De acuerdo con fuentes oficiales, dado que los ocupantes se niegan a desalojar voluntariamente, ya se presentó la primera demanda, y la juez de paz emitió fallo contra los primeros cinco casos.

Asimismo, se tiene previsto interponer al menos diez nuevas demandas con el fin de continuar el proceso legal a través del Juzgado de Paz de Taboga. Sin embargo, las autoridades recalcan que lo ideal sería que las personas se retiren de forma voluntaria, ya que los terrenos pertenecen a un propietario legítimo que los requiere para su uso.

Origen del asunto

El problema, según se ha identificado, se originó en administraciones anteriores, cuando alcaldes permitieron el cobro de impuestos a negocios instalados en esos predios, sin contar con el permiso ni la autorización del verdadero dueño de las tierras.