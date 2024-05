UP reconoce trayectoria de la primera decana de la Facultad de Medicina, la Dra. Marion Clarke.

La Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá rindió un emotivo homenaje a la primera decana mujer de esta unidad académica, la Dra. Marion Clarke de Martin, con motivo del Día de los Especialistas de la Medicina.

Correspondió a la decana de la facultad, Dra. Oris Lam de Calvo, distinguir la extraordinaria carrera como médica y universitaria, definiéndola como “una docente con un espíritu humano que trascendía la lección del salón”.

La doctora Clarke se graduó en 1964 de la Facultad de Medicina; realizó un Master of Science and Hygiene (Microbiology) en Universidad de Tulane (New Orleans, EE.UU.). Fue docente del Departamento de Microbiología, Facultad de Medicina de la casa de Méndez Pereira y la primera decana en la Facultad de Medicina entre los años 2003 y2006.

Asimismo, se destacó como consultora en Bacteriología de la Caja de Seguro Social y del Comité de Infecciones nosocomiales de la Caja de Seguro Social (CSS) y creó la sección de Micología en el Laboratorio Clínico de Microbiología.

Durante el acto de reconocimiento a su servicio profesional y docente, el vicerrector académico, Dr. José Emilio Moreno, al hacer entrega de una placa por sus méritos sobresalientes, expresó que la doctora Clarke ha dejado en un alto sitial a la Universidad de Panamá, gracias al trabajo, talento y dedicación durante su servicio a Panamá.

Asimismo, reiteró su admiración ante la trayectoria de la primera decana mujer, un legado que continúa la segunda decana mujer, la Dra. Oris Lam de Calvo.

En tanto, la Dra. Clarke, al hacer uso de la palabra, resaltó el valor que en su vida concede a la tarea de haber podido contribuir a formar a toda una generación en el campo de la medicina, dejando un legado.

“Quiero compartir lo que estimo fue lo más importante de esa vida de trabajo: el privilegio de vincularme con tantos jóvenes para compartir conocimientos y experiencias. Además, me brindó la oportunidad de promover valores éticos que deberían respetar y practicar en su vida personal y profesional”, manifestó la primera decana.