Unidades caninas: Clave en seguridad

Las unidades caninas se han convertido en un componente esencial dentro de las operaciones de seguridad y rescate en Panamá. Diversas instituciones del país, como la Policía Nacional, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) destacan la labor de estos animales en misiones que van desde la detección de drogas hasta el rescate de personas.

El capitán Cigman Campos, jefe de la Unidad Canina de la Policía Nacional, explicó “nuestros caninos mantienen diferentes especialidades en materia de seguridad, entre ellas la búsqueda y detección de narcóticos, explosivos, armas de fuego, divisas y restos humanos, además de la búsqueda y rescate de personas extraviadas”.

Campos detalló que las razas más utilizadas son pastores holandeses, pastores belgas y labradores. En total disponen de 180 canes distribuidos a nivel nacional.

Por su parte, el teniente coronel Joaquín Meis, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, señaló que sus unidades caninas se dividen en perros de compañía y perros operativos entrenados bajo el método “Arcón”, un sistema especializado de búsqueda y rescate. Esta táctica permite que un can detecte a una persona viva sepultada en un área de un kilómetro cuadrado en menos de dos minutos, lo que lo convierte en una herramienta eficaz durante emergencias y desastres. Actualmente, los bomberos cuentan con 31 canes entrenados por personal capacitado nacional e internacionalmente.

En tanto, el subteniente Carmelo Vásquez, del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), destacó que “los canes de esta entidad tienen la misión de salvaguardar la seguridad en aeropuertos y muelles, con entrenamiento especializado tanto en el extranjero como con instructores propios”. Vásquez agregó que, en total, la entidad cuenta con 30 perros operativos a nivel nacional, con la capacidad de cumplir sus roles.