UNICEF y organizaciones de fe anuncian alianza para fortalecer la protección de la niñez en Panamá

En el marco del Día Mundial de la Infancia y de la jornada dedicada a la Oración y Acción por la Niñez, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Comité Ecuménico de Panamá (COEPA) y el Comité Interreligioso de Panamá (COIPA) realizaron el evento “Fortaleciendo entornos protectores: Fe, Estado y UNICEF por una crianza sin violencia”, en el que presentaron una nueva alianza estratégica enfocada en la protección de la niñez.

Durante la actividad, se anunció que el acuerdo busca combinar la evidencia y experiencia técnica de UNICEF con el liderazgo moral y la presencia comunitaria de las iglesias, con el objetivo de acompañar a las familias y asegurar que cada niño, niña y adolescente crezca en entornos seguros, amorosos y libres de violencia.

Agnes de León de Cotes, viceministra académica del Ministerio de Educación, participó en el panel “Diálogo multisectorial sobre prevención de la violencia y crianza positiva como compromiso compartido”, donde destacó que el ministerio es la única institución con presencia en cada comunidad del país debido a que la educación primaria es universal. Señaló que, desde el inicio de la actual administración, se ha impulsado la iniciativa “Escuela para Padres”, orientada a fortalecer el rol de la familia en los procesos educativos y promover prácticas positivas de crianza.

La alianza centrará su colaboración en cinco áreas clave: la prevención de la violencia y la promoción de una crianza respetuosa; la participación significativa de niños, niñas y adolescentes en espacios de diálogo y defensa de sus derechos; la capacitación y sensibilización de líderes religiosos y sus comunidades; la comunicación conjunta basada en evidencia; y el intercambio de buenas prácticas con redes globales de fe.

En el panel también participaron Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá; Julio Murray, obispo de la Iglesia Anglicana de Panamá y presidente del COEPA; Ana Fábrega, directora general de la Senniaf; y Christian Becker, adolescente ngäbe de Bocas del Toro y miembro del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes de UNICEF.