$!Un refuerzo contra el sarampión e influenza

El sistema de alerta por sarampión en Panamá fue activado hace más de un año como medida preventiva ante el aumento de casos en varios países de la región.

Desde entonces, el Ministerio de Salud (MINSA) ha reforzado la vacunación en centros de salud y policlínicas. Itzel de Hewitt, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), dijo que en los centros internacionales de vacunación donde se aplica la vacuna contra la fiebre amarilla también se ofrece la vacuna contra sarampión y rubéola a los viajeros, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

En cuanto a la influenza, desde abril se han aplicado más de 540 mil dosis en todo el país.