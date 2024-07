Tramitan 453 mil 523 cédulas en lo que va del 2024

Alrededor de 453,523 panameños (233,278 hombres y 220,245 mujeres) tramitaron su documento de identidad personal en el primer semestre de 2024, según estadísticas de la Dirección Nacional de Cedulación.

En la regional de Panamá Centro se registraron 82,377 solicitudes; en Chiriquí, 67,405; Panamá Este, 47, 294; Panamá Oeste, 35,840; Veraguas, 35,819; Coclé registró 28,712; Bocas del Toro, 28, 238; Colón, 26, 256; Panamá Norte, 22, 598; Arraiján, 21, 143; San Miguelito, 18, 603; Herrera, 12, 748; Darién, 10, 677; Los Santos, 10,496; y Guna Yala, un total de 5,317.

Las oficinas de Cedulación están abiertas al público de lunes a viernes en la sede de Ancón, de 7:00 a.m., a 3:00 p.m., y de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., en el resto de las oficinas del país, con excepción de las oficinas: Especial de Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte y Arraiján, que laboran de martes a sábado, de 8:00 a.m., a 4:00 p.m.