Suzanne Sáez asume como Gerente Educativa Encargada del ITSE

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) informó que la Magister Suzanne Sáez asumió las funciones de Gerente Educativa Encargada, con el objetivo de dar continuidad al trabajo académico e institucional que impulsa la educación técnica de ciclo corto en Panamá.

De acuerdo con la entidad, Sáez cuenta con amplia experiencia en el ámbito de la educación superior y mantiene un firme compromiso con la calidad académica, lo que permitirá fortalecer los procesos educativos y el desarrollo institucional del ITSE.

Asimismo, destacaron que “su liderazgo contribuirá al fortalecimiento de la comunidad académica y a la consolidación de los procesos formativos que permiten al ITSE continuar preparando el talento humano que requiere el país”.

Finalmente, el ITSE reiteró su compromiso de seguir promoviendo una educación técnica de calidad, orientada a responder a las necesidades del sector productivo y al desarrollo nacional