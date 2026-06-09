$!Solicitan a Contraloría suspender pagos a vicerrectores de la UNACHI tras renuncia de la rectora

La docente Edith Rivera, del Movimiento Alianza Reforma de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), solicitó formalmente a la Contraloría General de la República la suspensión de los trámites de pago a quienes ejercían funciones como vicerrectores en la universidad, tras la renuncia de la rectora Etelvina de Bonagas.

En una misiva dirigida al Contralor Anel Flores plantea que la permanencia de estos cargos de confianza está supeditada al periodo del rector que los designa, conforme al Estatuto Universitario de la institución.

En ese sentido, cita el Artículo 53 del estatuto, el cual establece que los vicerrectores y otras autoridades de confianza cesan en sus funciones al concluir el período del rector que los nombró.

“Los vicerrectores, el Secretario General y Subsecretario General, los Directores de Asuntos Estudiantiles, Planificación, Extensión, así como los Directores de Institutos, son de libre designación y subordinación de confianza de la Rectora o Rector. Estas autoridades cesarán en sus funciones al concluir el período del Rector que los designó”, cita el artículo mencionado.

La solicitud sostiene que, al haberse producido la renuncia de la rectora, el sustento legal de dichos nombramientos habría cesado, por lo que considera que no correspondería el pago de salarios o emolumentos.