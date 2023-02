Sistema Penitenciario reitera que las visitas familiares se mantienen suspendidas en La Joya

Las visitas de los abogados, comisiones judiciales y médicas en el Complejo Penitenciario La Joya se mantienen de forma normal, informaron de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

En tanto, las visitas de familiares se mantienen suspendidas por razones de seguridad hasta el 3 de marzo.

Indicaron de la DGSP que “los privados de libertad trasladados entre pabellones en La Joya y el Sector C de La Nueva Joya tendrán acceso a sus artículos esenciales”.

Resaltaron que se garantizará el acceso al agua potable y alimentación a la población privada de libertad.

En cuanto a la entrega de valores por traslados funcionará en el siguiente horario.

El viernes, 17 de febrero, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. (Pabellón 2, La Joya); de 12:30 p.m. a 4:00 p.m. (Pabellón 3, La Joya); de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., para el pabellón 7, La Joya.

El jueves, 23 de febrero, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., para el pabellón 4, La Joya.

El viernes, 24 de febrero, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., para el sector C, La Nueva Joya (Los recién traslados por motivos de seguridad).