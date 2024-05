Sindicato de la UP denuncia nombramientos masivos, rector aclara contrataciones

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá (SINTUP) denunció un supuesto aumento de nombramientos en esta casa de estudios, que aseguran pone en “grave peligro la estabilidad laboral de administrativos y docentes”; una afirmación que el rector Eduardo Flores calificó de irresponsable.

Marlene De León, secretaria general adjunta del SINTUP, dijo “tenemos una preocupación como organización de que los nombramientos en la Universidad de Panamá se hagan de una manera planificada y transparente, en función de que el aumento de la planilla, en cuestión de meses, sentimos puede poner en riesgo tanto la planta docente como de trabajadores; hay compromisos adquiridos en la planta que ya está”.

“Sabemos que la universidad ha crecido y que todavía seguimos cargando con el tema de la postpandemia y se ha incrementado la cantidad de estudiantes, pero insistimos de que debe hacerse de forma planificada. Estamos a las puertas del ingreso de un nuevo gobierno y todos sabemos el estado en el que están quedando las finanzas públicas y que esto puede traer recortes a las entidades públicas y nosotros queremos salvaguardar a la universidad, por ser la universidad pública más grande del país”, expresó la secretaria del SINTUP.

De León agregó que, hasta el año pasado, cuando negociaron el convenio colectivo, que aún está en conflicto, la cantidad de trabajadores formales era alrededor de 4,500. “Ahora se habla de una cifra que asciende la planilla a más de 4,680, sin incorporar ahí los nombramientos en otras figuras que tiene la UP como autogestión, servicios profesionales y al final, eso si revisamos las planillas, que la administración tiene el control, lo más probable es que estemos llegando a los cinco mil nombramientos”, detalló.

Ante esto, el rector de la Universidad de Panamá Eduardo Flores sostuvo que “desde que yo llegué en el 2016 la Universidad de Panamá ha sido muy cuidadosa en los nombramientos. Cuando llegamos, en octubre de 2016, teníamos 60 mil estudiantes, en este momento tenemos 98 mil. En el 2016, en términos promedio, había 13.1 estudiantes por administrativo, en este momento tenemos 21 estudiantes por administrativo. Es decir, ese cociente, estudiante-administrativo ha aumentado y significa que nuestro personal administrativo ahora le toca atender a más alumnos de lo que se tenía en 2016. Ese es un fenómeno que también ha pasado con nuestros profesores, que ahora atienden muchos más estudiantes por aula, de los que tenían en el 2016”.

“Me parece una declaración irresponsable por parte del sindicato. En la Universidad de Panamá se nombran administrativos por tres razones: cuando un funcionario renuncia a su puesto y queda la vacante, por fallecimiento o un funcionario es despedido por alguna acción disciplinaria. En esas tres ocasiones que quede una vacante, sobre esa necesidad se nombra a alguien y en eso hemos sido muy cuidadosos. Decir que ahora estamos nombrando gente me parece una irresponsabilidad y no sé con qué intenciones el sindicato hace estas aseveraciones”, expresó Flores.

El rector de la UP también resaltó que al inicio de su administración había igual cantidad de profesores y administrativos, pero en este momento tienen 300 profesores más que administrativos. “Es decir, que hemos contratado a más profesores por el aumento de la matrícula, que es natural, pero el aumento de los administrativos lo hemos mantenido de manera muy reservada para no aumentarlo y eso ha sido así desde que llegamos a la rectoría. Aquí no se inventan partidas de contratación”, puntualizó.