Sinaproc mantiene operativo de búsqueda de joven de 24 años en Cabuya de Antón

Este lunes, 27 de octubre, se reactivó un operativo de búsqueda en el corregimiento de Cabuya de Antón, sector de Matapalos, específicamente en el sitio turístico conocido como La Tortuga, donde se reportó la desaparición de un joven de aproximadamente 24 años, informaron del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El director provincial del Sinaproc en Coclé, Alexander Guardado, explicó que “el reporte fue recibido en horas de la tarde del domingo en la base de operaciones de Aguadulce, lo que motivó el desplazamiento inmediato de unidades al sitio, en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional”.

“En horas de la tarde se suspendió la operación debido a la inseguridad del área y al aumento del nivel del afluente. Sin embargo, desde las 5:00 de la mañana de hoy reiniciamos las labores con un bloque de búsqueda conformado por unas 15 unidades, realizando inspecciones tanto acuáticas como terrestres”, señaló Guardado.

El director añadió que, según la información recabada, el joven no era residente del área y se encontraba en un paseo turístico junto a otras personas cuando ocurrió el incidente.

Guardado reiteró el llamado a la población a evitar actividades recreativas en ríos, balnearios y zonas montañosas durante esta temporada lluviosa, ya que las condiciones del tiempo pueden variar de forma repentina.