“Se trata de una estafa”: Montalvo advierte sobre cobros ilegales a familiares de reclusos

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, hizo un llamado a los familiares de personas privadas de libertad a denunciar cualquier solicitud de dinero a cambio de gestionar traslados o incluir a los reclusos en programas de estudio o trabajo.

“Se trata de una estafa, los trámites son gratis y es nuestra responsabilidad evaluar cada caso; yo doy el visto bueno”, advirtió la titular de la cartera.

Montalvo indicó que serán implacables con cualquier funcionario, custodio, técnico o director de centro, o persona externa que intente continuar con estas prácticas de corrupción, ya que la administración trabaja activamente en la desarticulación de estas redes con el objetivo de transformar el Sistema Penitenciario.

La ministra agregó que, aunque se ha utilizado su nombre y el del director del Sistema Penitenciario para engañar, catorce personas han sido procesadas, de las cuales ocho han sido condenadas durante esta administración.

“A estos se les encontraron evidencias de que usaban sus funciones para lucrar, extorsionando a los familiares y cometiendo actos de corrupción dentro del sistema penitenciario”, explicó.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno, Montalvo también comentó que desde el Sistema Penitenciario se han logrado avances significativos ante las quejas relacionadas con la alimentación de los más de 24 mil privados de libertad, tanto en detención preventiva como en cumplimiento de condena.

“El proceso de alimentación ha sido sometido a licitación pública para fomentar la transparencia y permitir la participación de proveedores”, indicó, aclarando que los centros penitenciarios no pueden producir sus propios alimentos.

Sobre nuevas infraestructuras, la ministra informó que se retomó la construcción del Centro Penitenciario de Colón, con avances en el movimiento de tierra y reubicación de personas que realizaban talleres y otras actividades. Además, anunció que la entrega del Centro de Rehabilitación Femenino La Esmeralda está programada para diciembre de este año.