Se controla incendio de masa vegetal en Reserva Forestal

La YeguadaTras más de 24 horas de trabajo se logró controlar el incendio de masa vegetal (IMAVE) registrado desde el 5 de abril en la Reserva Forestal La Yeguada, ubicada en la provincia de Veraguas. Así lo dio a conocer el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE).

De acuerdo con el reporte, personal de la Fuerza de Tarea Conjunta: Servicio Nacional Aeronaval, Cuerpo de Bomberos, Guardaparques, Brigadistas y Voluntarios, participaron en las labores de extinción utilizando técnicas como rondas corta fuego y bombas de mochila con agua.

Efraín Gutiérrez, jefe de operaciones de los Bomberos de la Zona Regional de Veraguas, explicó que el incendio fue controlado; sin embargo continuarán las inspecciones en el área a fin de prevenir que el incendio se reinicie.

En el lugar pernoctarán una cuadrilla de 30 personas que se mantendrán vigilantes.

“Lamentablemente en verano se registran sucesos similares en dicha zona ya sea por personas que queman montes cercanos al área protegida o por las altas temperaturas conjugadas con las plantaciones de pino caribea, propios del sotobosque, pero altamente flamables”, detalla el reporte oficial.

También se explicó que este incendio se registró en el área norte de la reserva, la cual se caracteriza por fuertes vientos que también jugaron en contra durante los trabajos de extinción.Julieta Fernández, directora regional de Veraguas, expresa que todos los veranos MiAMBIENTE realiza jornadas de sensibilización sobre la prevención de IMAVE y los riesgos de la rosa y quema tanto para la fauna, flora y salud de los seres humanos.

“Se ha pedido ayuda a la FTC para poder controlar lo más posible y evitar que el fuego no pasara a las comunidades más cercanas”, acotó.Con relación a la Semana Santa, aclaró que no habrá inconvenientes, ya que el área del lago, que es donde se realizan los “camping”, no se ha visto afectada.