SADI visita El Chorrillo y realiza jornada multidisciplinaria de salud

El equipo multidisciplinario del Sistema de Atención Domiciliaria Integral (SADI) de la Policlínica “Presidente Remón” realizó una incursión en el sector de El Chorrillo, donde atendieron una importante cantidad de pacientes que, por su condición de salud, están encamados, y muchos viven en multifamiliares, algunos hasta con más de 15 pisos de altura, informaron en un comunicado.

En la actividad la mayoría de los pacientes, fue trasladada en sillas de ruedas, quienes con paciencia junto a sus cuidadores, esperaban su turno para ser atendidos en las diferentes disciplinas de la salud.

La doctora Imelda Berguido, coordinadora del SADI, informó que “se atendieron personas con secuelas por accidentes cerebro-vasculares, epilepsia, alzhéimer, parkinson, paraplejias por heridas de arma de fuego, diabetes melitus, senilidad, hipertensión arterial o parálisis cerebral infantil”.

La señora Rosa Camargo uno de las beneficiadas con atención expresó que “son buenas estas ferias de SADI, esta actividad es bonita, me ha gustado bastante, porque uno está cerca y no tenemos que pagar pasaje, yo soy diabética, hipertensa, me cortaron los cinco dedos del pie izquierdo, pero estoy echando pa’lante, Dios me ayuda”.

Entre los servicios que se brindaron en la cancha de la Escuela Nuestra Señora de la Merced, donde se ofrecieron las atenciones, estuvieron laboratorio, psiquiatría, nutrición, trabajo social, fisioterapia, odontología, fonoaudiología y enfermería, que realizó vacunaciones, y medicina general, que efectuó controles médicos para conocer los estados de salud.