Revocan absolución a exministra Alma Cortés en caso Mitradel, espera notificación para presentar recursos legales

El Tribunal Superior de Apelaciones revocó la sentencia absolutoria en favor de siete exfuncionarios del Mitradel, por el caso de viáticos para ir a un evento en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, entre los que se encuentra la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral Alma Cortés, quien se enfrentaría a una condena de 32 meses.

La abogada y exfuncionaria aseguró que todavía no ha sido notificada formalmente, sin embargo, explicó que esta revocatoria se da “indicando que había responsabilidad penal por el uso de unos viáticos y que a razón de eso. Fue un tema que se acreditó en el expediente, que era administrativo, que no era doloso y sabemos que esto es la continuación de la persecución en contra de todos los que somos del grupo del expresidente Ricardo Martinelli”.

“Tenemos que esperar que nos notifiquen. Unos podemos ir en casación penal, otros imagino que interpondrán otros recursos, también pueden solicitar la suspensión condicional de la pena o convertirla en multa, pero ese no es el punto. El punto es que es injusto, es ilegal, viola todos los principios del debido proceso y el principio de inocencia”, detalló Cortés.

La exministra de Trabajo afirmó que la condena sería de 32 meses y el caso guarda relación con unos “viáticos al cumplir una misión en Ginebra. Todos lo devolvimos, a penas tuvimos conocimiento de ese error administrativo, que lo vimos en los medios, porque ni siquiera a los funcionarios del Mitradel nunca nos informaron de ese error administrativo en el que habían incurrido y por eso fue que ocurrió esta lamentable situación”.

“A razón de su error y su negligencia hemos quedado nosotros asumiendo una responsabilidad que no nos corresponde. Fue un dinero que al momento de calcular los viáticos no tomaron en cuenta la fecha en que nosotros salíamos del país, que se compraban los pasajes y la fecha de retorno. Una fecha era la que decía que viajábamos, otra fecha era la de la misión y otra en la que se nos autorizaba viajar por la Presidencia, las fechas no coincidían”, explicó.

Cortéz resaltó que deben esperar a que el expediente regrese al Juzgado Liquidador de Causas Penales para que les hagan la notificación y después ella anunciará qué recursos legales presentará.