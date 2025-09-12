Refuerzan vigilancia ante violencia escolar

Ante los recientes casos de riñas y agresiones entre estudiantes registrados en distintos centros educativos de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, autoridades regionales acordaron una serie de medidas, entre ellas incrementar la presencia policial en horario de entrada y salida de clases.

La profesora María Pimentel Chávez, directora regional del Meduca de Veraguas, indicó que “vamos a atacar la situación de violencia a través de todas las instituciones. Crearemos un equipo para mantenernos en contacto para actuar de forma breve ante cualquier situación”.

Tras una reunión interinstitucional que se realizó ayer, la gobernadora de la provincia, Hildemarta Riera Díaz, comentó que “estamos hablando de menores de edad, a los que tenemos que tratar de corregir y esto solo lo podemos lograr si los padres de familia dan el apoyo”.

El subteniente Gregorio González, de la Policía de Niñez y Adolescencia, dijo que “la policía regular o de la niñez puede intervenir en estas riñas. Lo primero es proteger al joven, luego se hace el proceso según el caso”.