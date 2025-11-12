Recuperan artículos y capturan a dos personas tras hurto en local de la vía Cincuentenario

Tras una alerta ciudadana, se recuperaron 5 computadoras portátiles y 4 teléfonos celulares de diferentes marcas, que habían sido hurtados de un local en la vía Cincuentenario, informaron de la Policía Nacional (PN).

Además, fueron aprehendidos dos hombres, quienes iban a bordo de un vehículo en el distrito de San Miguelito.

Según el reporte policial, “estas personas fueron interceptadas en el sector de Las 600 de Villa Guadalupe, corregimiento José Domingo Espinar, y en la verificación del auto fueron ubicados los artículos que presuntamente guardan relación con el delito”.

Ambos ciudadanos de 23 y 28 años serán puestos junto a los indicios a órdenes de las autoridades correspondientes, indicaron de la PN.